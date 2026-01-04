Председатель правления клуба «Брайтона» Пол Барбер заявил, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Карлосом Балебой. 22-летний камерунец является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

Карлос Балеба globallookpress.com

«Мы не получали никаких звонков с Олд Траффорд или от кого-либо, связанного с Манчестер Юнайтед. У нас нет ни планов, ни желания расставаться с Карлосом в этом трансферном окне или в будущем. Он — важная часть нашей команды во второй половине сезона, и мы с нетерпением ждем его возвращения после Кубка Африки», — цитирует Барбера talkSPORT.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» также заинтересован в приобретении Балебы, присоединившись к «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму» в борьбе за игрока. Балеба выступает за «Брайтон» с лета 2023 года и принял участие в 96 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.