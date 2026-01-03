В матче 18-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» обыграла «Валенсию» на своем поле со счетом 4:1.

Борха Иглесиас globallookpress.com

Уже на седьмой минуте матча полузащитник «Валенсии» Пепелу мог открыть счет, но не реализовал пенальти. Первый гол забил нападающий «Сельты» Борха Иглесиас, успешно реализовав 11-метровый удар на 33-й минуте. Во втором тайме он же удвоил преимущество своей команды, забив на 59-й минуте.

«Валенсия» смогла отыграться благодаря голу Пепелу на 70-й минуте, но это не спасло команду от поражения. На 83-й минуте полузащитник Джонс Эль-Абделлауи увеличил отрыв хозяев поля. Разгромный счет был зафиксирован на 90+4-й минуте, когда нападающий Уго Альварес забил четвертый гол.

После 18 туров «Сельта» набрала 26 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Валенсия» с 16 очками располагается на 17-м месте.