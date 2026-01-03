Французское издание L’Equipe представило символическую сборную лучших игроков 2025 года, в которую вошли восемь футболистов из «ПСЖ».
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ранее «ПСЖ», сейчас «Манчестер Сити»).
Защитники: Ашраф Хакими, Вильям Пачо и Нуну Мендеш (все из «ПСЖ»), Вильям Салиба (из «Арсенала»).
Полузащитники: Витинья и Жоау Невеш (оба из «ПСЖ»).
Нападающие: Ламин Ямаль (из «Барселоны»), Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе (все из «ПСЖ»), а также Килиан Мбаппе, выступающий за «Реал» Мадрид.
Главным тренером был признан Луис Энрике. В прошлом сезоне «ПСЖ» под его руководством стал обладателем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, Кубка и Суперкубка страны.