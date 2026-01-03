3 января на «Пьер Моруа» состоится поединок «Лилля» и «Ренна». Команды сыграют в рамках поединка 17-го тура французской Лиги 1. Старт встречи 23:05.
«Лилль», несмотря на кадровые проблемы, выиграл 4 матча подряд в Лиге 1 и сейчас занимает 4-е место в таблице. В этом туре клуб будет бороться за место в зоне Лиги чемпионов и за 3-е место, которое сейчас закреплено за «Марселем».
«Ренн» победил «Брест» и набрал 27 очков. «Красно-черные» занимают 6-ю позицию и пока что не претендуют на то, чтобы подняться выше. При любом раскладе клуб останется там, где сейчас, при этом у него есть возможность закрепиться в первой шестерке. Для этого нужно побеждать, чего гости не делали уже очень давно в очных матчах с «Лиллем».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры дают 1.72 на победу «Лилля» и 4.95 на победу «Ренна».
- Искусственный интеллект пророчит «Лиллю» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Ренн» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.