По информации Tutto Mercato, руководство римского клуба «Рома» рассматривает вариант аренды египетского нападающего Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

Мохамед Салах globallookpress.com

Римляне заинтересованы в подписании 33-летнего форварда, однако «Ливерпуль» готов предложить только аренду до конца текущего сезона. Этот вариант может устроить «Рому», но есть проблема — высокая зарплата Салаха, составляющая около 24 миллионов евро в год до вычета налогов.

В текущем сезоне Мохамед Салах сыграл 20 матчей за «Ливерпуль», забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. В декабре он ни разу не вышел в стартовом составе мерсисайдцев и выразил недовольство своим положением в клубе.