Лондонский «Челси» определился с судьбой главного тренера клуба Энцо Мареской.

Энцо Мареска globallookpress.com

По данным издания The Guardian, «синие» отправят итальянского специалиста в отставку 1 января.

Причиной такого решения, стали резко ухудшившиеся отношения Марески и руководства «Челси». В 9 последних играх команда выиграла всего 2 раза, 4 раза свела матчи вничью и 3 раза уступила.

После игры 19-го тура с «Борнмутом» (2:2) в АПЛ 30 декабря, Мареска не пришел на пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие. Отмечается, что пропуск связан с недовольством ситуацией в клубе.

После первого круга в таблице АПЛ «Челси» с 30 очками идет пятым. Следующий матч «аристократы» проведут 4 января в гостях с «Манчестер Сити».