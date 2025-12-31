Известный в прошлом игрок, а сейчас телекомментатор Константин Генич считает, что «Краснодару» зимой необходимо усилить позицию вингера.

«Вообще у них все позиции в принципе продублированы.  Все.  Но!  На мой взгляд, им бы точно не помешал вингер.  Потому что, да, Батчи и Са очень хороши и в доработке, и в атаке, и в обороне, но нужен вот какой-то дриблёр.  Потому что Перрену позицию пока никак не могут найти.  То он на фланге, то вроде как должен быть заменителем Эдика Сперцяна, но пока, увы, свой потенциал не показывает», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.  Шоу».

После 19 туров «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ с 40 очками.  Напомним, что в прошлом году «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.