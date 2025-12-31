Известный в прошлом игрок, а сейчас телекомментатор Константин Генич считает, что «Краснодару» зимой необходимо усилить позицию вингера.

Константин Генич globallookpress.com

«Вообще у них все позиции в принципе продублированы. Все. Но! На мой взгляд, им бы точно не помешал вингер. Потому что, да, Батчи и Са очень хороши и в доработке, и в атаке, и в обороне, но нужен вот какой-то дриблёр. Потому что Перрену позицию пока никак не могут найти. То он на фланге, то вроде как должен быть заменителем Эдика Сперцяна, но пока, увы, свой потенциал не показывает», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

После 19 туров «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ с 40 очками. Напомним, что в прошлом году «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.