«Аль-Холуд» и «Аль-Хиляль» встретятся в поединке 12-го тура саудовской Про-лиги. Матч состоится 31 декабря в 20:30 мск.

За последние 5 туров «Аль-Хиляль» набрал максимальные 15 очков. Команда имеет 26 очков и сегодня в случае победы вернет себе второе место. Гости встретятся с худшей командой лиги, если смотреть на аналогичный период матчей. «Аль-Холуд» проиграл 5 поединков подряд и стремительно опускается вниз по таблице.

Команды встречались дважды и в обоих случаях «Аль-Хиляль» добыл крупные победы — 4:2 и 5:1. Сегодня гости вполне могут добыть свою девятую победу в сезоне, что позволит также ближе подойти к лидеру турнира «Аль-Насру».

Букмекеры предсказывают гостям легкую победу, котировки составляют 9.60 и 1.20 соответственно.

Трансляция матча

