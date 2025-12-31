«Аль-Холуд» и «Аль-Хиляль» встретятся в поединке 12-го тура саудовской Про-лиги. Матч состоится 31 декабря в 20:30 мск.
За последние 5 туров «Аль-Хиляль» набрал максимальные 15 очков. Команда имеет 26 очков и сегодня в случае победы вернет себе второе место. Гости встретятся с худшей командой лиги, если смотреть на аналогичный период матчей. «Аль-Холуд» проиграл 5 поединков подряд и стремительно опускается вниз по таблице.
Команды встречались дважды и в обоих случаях «Аль-Хиляль» добыл крупные победы — 4:2 и 5:1. Сегодня гости вполне могут добыть свою девятую победу в сезоне, что позволит также ближе подойти к лидеру турнира «Аль-Насру».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры предсказывают гостям легкую победу, котировки составляют 9.60 и 1.20 соответственно.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» — «Аль-Хиляль» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.