«Аль-Иттифак» и «Аль-Наср» встретятся в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча состоится 30 декабря в Даммаме. Начало в 20:30 мск.
После двух побед подряд «Аль-Иттифак» имеет 15 очков, но от первой тройки его отделяют 11 пунктов, поэтому даже в случае победы команде будет сложно рассчитывать на высокие позиции.
У «Аль-Насра» с момента старта сезоне не было ни одного поражения. В 10 матчах клуб одержал 10 побед. Криштиану Роналду имеет уже 12 забитых мячей. Сейчас у его команды 30 очков. Гости идут первыми, а очередная победа позволит им гарантировать себе лидерство на следующий тур.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Букмекеры считают «Аль-Наср» фаворитом матча за 1.30, на победу хозяев они дают 6.65.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аль-Иттифак» -«Аль-Наср» смотрите на LiveCup.Run.
