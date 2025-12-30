«Аль-Иттифак» и «Аль-Наср» встретятся в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча состоится 30 декабря в Даммаме. Начало в 20:30 мск.

После двух побед подряд «Аль-Иттифак» имеет 15 очков, но от первой тройки его отделяют 11 пунктов, поэтому даже в случае победы команде будет сложно рассчитывать на высокие позиции.

У «Аль-Насра» с момента старта сезоне не было ни одного поражения. В 10 матчах клуб одержал 10 побед. Криштиану Роналду имеет уже 12 забитых мячей. Сейчас у его команды 30 очков. Гости идут первыми, а очередная победа позволит им гарантировать себе лидерство на следующий тур.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

Букмекеры считают «Аль-Наср» фаворитом матча за 1.30, на победу хозяев они дают 6.65.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аль-Иттифак» -«Аль-Наср» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.