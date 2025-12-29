Знаменитый российский нападающий Александр Кержаков подтвердил разговоры о том, что ближайшее время он может стать директором спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Зенита».

Александр Кержаков globallookpress.com

«Переговоры ведутся по этому вопросу. Это же городское учреждение, а на должность назначают городские власти. От их решения будет зависеть. Это назначаемая должность.

Это моя родная школа. Для меня было бы честью возглавить СШОР "Зенит". Я отдам все, чтобы вывести ее на более качественный уровень, и постараюсь дать самое лучшее для учащихся и тренеров этой школы», — сказал Кержаков «Чемпионату».

Несколько дней в СМИ появилась информация, что 43-летний Кержаков может возглавить СШОР «Зенит», в которой тренировался с 1993 по 1999 год. Его последним клубом в качестве тренера был казахстанский «Кайрат» в 2024 году.