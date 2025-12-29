В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Кот-д’Ивуара и Камеруна сыграли вничью 1:1.
Первый тайм завершился без голов, а на 51-й минуте Амад Диалло смог вывести ивуарийцев вперед. Но спустя 5 минут счет снова был равным — Гислен Конан поразил собственные ворота. Больше голов в этой игре не было.
Результат матча
Кот-д ИвуарКубок африканских наций. Группа F1:1КамерунЯунде
1:0 Амад Диалло 51'
Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гела Дуэ, Одилон Коссуну, Эван Н'Дика, Гислейн Конан, Франк Кессье, Ибраим Сангаре (Жан-Филипп Гбамин 61'), Секо Фофана (Christ Ravynel Inao Oulai 70'), Амад Диалло (Уилфрид Заха 87'), Вакун Байо (Эванн Гессан 70'), Ян Дьоманде
Камерун: Дэвис Эпасси, Дарлин Йонгва, Джуниор Чамадью (Кристиан Бассогог 80'), Нуху Толо, Карлос Балеба, Артур Авом, Кристиан Мишель Кофане (Карл Этта Эйонг 73'), Дэнни Намасо (Оливье Кеман 74'), Брайан Мбемо, Samuel Kotto, Che Malone
Жёлтые карточки: Амад Диалло 38', Christ Ravynel Inao Oulai 80' — Карлос Балеба 15', Джуниор Чамадью 75'
Теперь в активе обеих команд по 4 очка и разница мячей 2:1. Кот-д’Ивуар и Камерун лидируют в группе F.
В последнем туре Кот-д’Ивуар сыграет против Габона, а Камерун сразится с Мозамбиком.