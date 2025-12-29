В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Кот-д’Ивуара и Камеруна сыграли вничью 1:1.

Первый тайм завершился без голов, а на 51-й минуте Амад Диалло смог вывести ивуарийцев вперед. Но спустя 5 минут счет снова был равным — Гислен Конан поразил собственные ворота. Больше голов в этой игре не было.

Результат матча Кот-д Ивуар Кубок африканских наций. Группа F 1:1 Камерун Яунде 1:0 Амад Диалло 51' Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гела Дуэ, Одилон Коссуну, Эван Н'Дика, Гислейн Конан, Франк Кессье, Ибраим Сангаре ( Жан-Филипп Гбамин 61' ), Секо Фофана ( Christ Ravynel Inao Oulai 70' ), Амад Диалло ( Уилфрид Заха 87' ), Вакун Байо ( Эванн Гессан 70' ), Ян Дьоманде Камерун: Дэвис Эпасси, Дарлин Йонгва, Джуниор Чамадью ( Кристиан Бассогог 80' ), Нуху Толо, Карлос Балеба, Артур Авом, Кристиан Мишель Кофане ( Карл Этта Эйонг 73' ), Дэнни Намасо ( Оливье Кеман 74' ), Брайан Мбемо, Samuel Kotto, Che Malone Жёлтые карточки: Амад Диалло 38', Christ Ravynel Inao Oulai 80' — Карлос Балеба 15', Джуниор Чамадью 75'

Статистика матча 2 Удары в створ 1 6 Удары мимо 5 52 Владение мячом 48 6 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 17 Фолы 15

Теперь в активе обеих команд по 4 очка и разница мячей 2:1. Кот-д’Ивуар и Камерун лидируют в группе F.

В последнем туре Кот-д’Ивуар сыграет против Габона, а Камерун сразится с Мозамбиком.