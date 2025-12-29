В группе А Кубка африканских наций состоится поединок сборных Коморских островов и Мали. Матч 3-го тура пройдет в Касабланке 29 декабря, начало в 22:00 мск.

Обе команды пока что без побед на этом турнире. Мали после двух ничьи имеют 2 очка и отстают от Марокко на 2 пункта в борьбе за лидерстве. Сегодня малийцам хватит ничьи, чтобы выйти напрямую в плей-офф.

Коморы должны побеждать. Только в таком случае команда сможет гарантировать себе место в плей-офф. Однако поражение и ничья не внушают уверенности в успехе команды в предстоящем поединке.

Прогнозы и ставки

Предложения экспертов, котировки букмекеров:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.18.

Букмекеры дают 6.50 на победу Коморских островов, 1.50 они предлагают на победу сборной Мали.

Трансляция матча

