Известный в прошлом полузащитник сборной Англии Джо Коул представил собственный вариант символической сборной АПЛ по итогам уходящего 2025 года, сообщает TNT Sports.
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).
Защитники: Марк Кукурелья («Челси»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»).
Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Мойсес Кайседо («Челси»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»).
Нападающие: Антуан Семеньо («Борнмут»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
После 18 туров таблицу АПЛ возглавляет с 42 очками «Арсенал». За ним идут «Манчестер Сити» (40 очков) и «Астон Вилла» (39 очков).