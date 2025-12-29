После 18 туров таблицу АПЛ возглавляет с 42 очками «Арсенал». За ним идут «Манчестер Сити» (40 очков) и «Астон Вилла» (39 очков).

Известный в прошлом полузащитник сборной Англии Джо Коул представил собственный вариант символической сборной АПЛ по итогам уходящего 2025 года, сообщает TNT Sports.

2.25

Прогнозы•Сегодня 22:45 «Норвич» — «Уотфорд». Прогноз и ставка Сможет ли «Норвич» продолжить серию без поражений?

Футбол•Сегодня 08:08 Триумф ПСЖ, «Золотой мяч» Дембеле и подъем АПЛ. Черчесов, Кирьяков и Дементьев подводят итоги европейского футбольного года

Футбол•Вчера 22:37 Звонок бывшему: почему «Спартак» хочет вернуть помощника «тренеришки»

Футбол•Вчера 17:43 Пошли по наклонной. Тер Штеген, Юрич, Винисиус и еще 4 главных неудачника 2025 года

Футбол•Вчера 15:52 Трансферная десятка: Луис Диас, Жоан Гарсия и другие лучшие сделки евросезона

Главные темы сейчас

Футбол•27/12/2025 18:55 От финала ЛЧ до страха вылета: как «Тоттенхэм» выпал из «большой шестёрки»

Футбол•27/12/2025 14:59 Мадридская математика: как Алонсо стартовал по меркам современных тренеров «Реала»

Футбол•27/12/2025 12:32 От «тики-таки» и «гегенпрессинга» до «бюрофакса» Месси и «раумдойтера». Главные футбольные слова XXI века

Футбол•27/12/2025 11:19 С первых полос. Рафинья, Мактоминей, Энрике и еще 4 главных героя 2025 года

Футбол•26/12/2025 18:07 Январская боль: топ‑10 зимних трансферов «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•02/12/2025 17:16 Длинный рукав снова в моде: как культовый элемент формы вернулся в АПЛ

Бои•02/12/2025 13:17 UFC окончательно превратился в шоу: Лопесу дали 2-й бой за пояс, Евлоев и Мерфи вне гонки

Футбол•02/12/2025 11:31 Опасная инвестиция: Райс, Энцо и Кайседо доказали, что 100 млн лучше потратить на универсала, чем на форварда

Футбол•01/12/2025 14:43 Урок истории: шесть команд, которые начали сезон лучше «Арсенала», но упустили титул