Сборная Египта одержала минимальную победу над командой ЮАР в матче второго тура Кубка африканских наций-2025 — 1:0.
Единственный гол в матче забил Мохамед Салах с пенальти на 45-й минуте. Спустя две минуты египтяне оказались в меньшинстве после удаления Мохамеда Хани.
Во втором тайме южноафриканцы не смогли поразить ворота соперников.
Результат матча
ЕгипетКаир1:0ЮАРКейптаун
1:0 Мохамед Салах 45' пен.
Египет: Мохамед Эль-Шенави, Яссер Ибрагим, Рами Рабиа, Мохамед Хани, Мохамед Хамди, Зизо, Марван Аттия, Мохамед Салах, Омар Мармуш (Эмам Ашур 46'), Трезеге Махмуд, Hamdi Fathy
ЮАР: Ронвен Уильямс, Сиябонга Нгезана, Кхулисо Мудау, Осуин Апполлис, Тебохо Мокоена, Сфефело Ситхоул, Обрей Модиба, Лайл Фостер, Tshepang Moremi, Thalente Mbatha (Sipho Mbule 46'), Mbekezeli Mbokazi
Жёлтые карточки: Мохамед Хани 30' — Тебохо Мокоена 20', Лайл Фостер 43', Кхулисо Мудау 43'
Красная карточка: Мохамед Хани 45+2' (Египет)
Египет возглавил группу B, набрав 6 очков в двух турах. ЮАР с 3 баллами занимает вторую строчку.