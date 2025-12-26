Сборная Египта одержала минимальную победу над командой ЮАР в матче второго тура Кубка африканских наций-2025 — 1:0.

Мохамед Салах
Мохамед Салах globallookpress.com

Единственный гол в матче забил Мохамед Салах с пенальти на 45-й минуте.  Спустя две минуты египтяне оказались в меньшинстве после удаления Мохамеда Хани.

Во втором тайме южноафриканцы не смогли поразить ворота соперников.

Результат матча

ЕгипетКаирЕгипет1:0ЮАРЮАРКейптаун
1:0 Мохамед Салах 45' пен.
Египет:  Мохамед Эль-Шенави,  Яссер Ибрагим,  Рами Рабиа,  Мохамед Хани,  Мохамед Хамди,  Зизо,  Марван Аттия,  Мохамед Салах,  Омар Мармуш (Эмам Ашур 46'),  Трезеге Махмуд,  Hamdi Fathy
ЮАР:  Ронвен Уильямс,  Сиябонга Нгезана,  Кхулисо Мудау,  Осуин Апполлис,  Тебохо Мокоена,  Сфефело Ситхоул,  Обрей Модиба,  Лайл Фостер,  Tshepang Moremi,  Thalente Mbatha (Sipho Mbule 46'),  Mbekezeli Mbokazi
Жёлтые карточки:  Мохамед Хани 30'  —  Тебохо Мокоена 20',  Лайл Фостер 43',  Кхулисо Мудау 43'
Красная карточка:  Мохамед Хани 45+2' (Египет)

Египет возглавил группу B, набрав 6 очков в двух турах.  ЮАР с 3 баллами занимает вторую строчку.