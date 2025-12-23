«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения двух полузащитников к 2026 году.  Клуб уже подготовил предварительный список из семи потенциальных игроков, сообщает talkSPORT.

Рубен Невеш
Рубен Невеш globallookpress.com

В шорт-лист вошли следующие футболисты: Конор Галлахер («Атлетико» Мадрид), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Карлос Балеба («Брайтон»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Тайлер Адамс («Борнмут») и Ангело Штиллер («Штутгарт»).

Наиболее вероятными кандидатами на подписание считаются Галлахер и Невеш.  Остальные пять игроков, вероятно, не будут доступны для трансфера до следующего лета.  Оба, Галлахер и Невеш, выражают желание вернуться в Английскую Премьер-лигу.