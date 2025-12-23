«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения двух полузащитников к 2026 году. Клуб уже подготовил предварительный список из семи потенциальных игроков, сообщает talkSPORT.
В шорт-лист вошли следующие футболисты: Конор Галлахер («Атлетико» Мадрид), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Карлос Балеба («Брайтон»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Тайлер Адамс («Борнмут») и Ангело Штиллер («Штутгарт»).
Наиболее вероятными кандидатами на подписание считаются Галлахер и Невеш. Остальные пять игроков, вероятно, не будут доступны для трансфера до следующего лета. Оба, Галлахер и Невеш, выражают желание вернуться в Английскую Премьер-лигу.