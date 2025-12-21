Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о победе в матче против «Тоттенхэма»(2:1).

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Первая реакция после удаления — это то, что последние пять-десять минут были хаотичными. Это было не очень хорошо, но получить три очка — огромная победа. До того, как мы пропустили гол, все было в порядке. Нам нужно проанализировать последнюю часть игры, но лично я очень доволен, и мы движемся дальше.

Травма Исака? К сожалению, травмы — это часть футбола, и надеюсь, что с Алексом все не совсем плохо. Он забил отличный гол. Пока прошло слишком мало времени, чтобы судить. Его нужно будет обследовать. Мы все видели, как нехорошо выглядела травма Алекса, но надеюсь, все будет не так уж плохо», — цитирует ван Дейка ESPN.

Напомним, что победа позволила «Ливерпулю» подняться на пятое место в турнирной таблице АПЛ.