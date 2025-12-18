Защитник Тьяго Силва покинул бразильский «Флуминенсе». Контракт был расторгнут 16 декабря, о чем клуб сообщил на официальном сайте.

Тьяго Силва globallookpress.com

«Тьяго Силва, вернувшийся в клуб в прошлом году в качестве легенды мирового футбола, оставил после себя наследие преданности и любви к "Флуминенсе". Клуб благодарит спортсмена за его самоотверженность и профессионализм на протяжении всей карьеры и желает ему больших успехов», — говорится в официальном заявлении клуба.

40-летний бразилец прошел всю молодежную систему клуба и выступал за основу в два периода. За «Флуминенсе» он провел 185 матчей, забив 18 голов и отдав пять результативных передач. Ранее сообщалось о желании Силвы вернуться в европейский футбол.