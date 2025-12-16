ФИФА объявила символическую сборную 2025 года в рамках премии The Best.

Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк globallookpress.com

В нее вошли: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»/«ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Джуд Беллингем («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»).​

Лучшим игроком года признали Усмана Дембеле.  Награду лучшему тренера сезона в свою копилку забрал Луис Энрике, под руководством которого «ПСЖ» выиграли Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.