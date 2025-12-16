ФИФА объявила символическую сборную 2025 года в рамках премии The Best.
В нее вошли: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»/«ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Джуд Беллингем («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»).
Лучшим игроком года признали Усмана Дембеле. Награду лучшему тренера сезона в свою копилку забрал Луис Энрике, под руководством которого «ПСЖ» выиграли Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.