Лучшим игроком года признали Усмана Дембеле. Награду лучшему тренера сезона в свою копилку забрал Луис Энрике , под руководством которого «ПСЖ» выиграли Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

В нее вошли: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»/«ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Джуд Беллингем («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»).​

ФИФА объявила символическую сборную 2025 года в рамках премии The Best.

3.90

