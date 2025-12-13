Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал лучших российских игроков 2025 года и отметил футболистов, которые выделяются во всей Российской Премьер-Лиге.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Нужно выделить молодых Батракова и Кисляка. Во всей лиге можно многих отметить. Тех же Кордобу и Даку», — приводит слова Рахимова Sport24.

В текущем сезоне Батраков провел 23 матча во всех турнирах, забив 15 мячей и сделав шесть результативных передач. Кисляк сыграл 27 встреч, отметившись пятью голами и пятью ассистами.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на седьмом месте в турнирной таблице, имея 23 балла после 18 туров. Вторую половину казанский клуб откроет поединком против махачкалинского «Динамо» 28 февраля.