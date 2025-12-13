Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к вингеру «Мидтьюлланна» Дарио Осорио, сообщает журналист Кристиан Фальк. Чилийский футболист стал одним из вариантов для немецкого клуба в случае, если не удастся оформить переход Саида Эль-Мала из «Кельна».

Дарио Осорио globallookpress.com

21-летний Осорио присоединился к датской команде летом 2023 года и быстро стал ключевым игроком атаки. Его контракт с «Мидтьюлланном» рассчитан до конца июня 2028 года, а ориентировочная трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Осорио провел 27 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав восемь результативные передачи.