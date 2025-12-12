Нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема не исключил возможность возвращения в сборную Франции для участия в чемпионате мира-2026.

Карим Бензема
Карим Бензема globallookpress.com

«Все хотят играть на этом турнире.  Когда меня вызывают, я приезжаю, играю.  У меня есть цели.  Я люблю футбол и люблю побеждать.  Я люблю трофеи.  Это для меня самое важное.  Если меня вызывают в сборную, я приезжаю играть в футбол.  Вот и все», — сказал Бензема в интервью L'Equipe.

Всего на чемпионате мира-2026 выступят 48 сборных — это будет первый мундиаль с таким количеством участников.  Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Бензема является обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.  За сборную Франции нападающий забил 37 мячей в 108 матчах.