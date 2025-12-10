Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сожалеет, что сейчас в российском чемпионате наступила зимняя пауза, так как его команда сейчас набрала приличный ход.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Мне бы хотелось, чтобы сейчас не было паузы в РПЛ. Команда набрала ход, который соответствует нашим притязаниям. Уже почувствовали себя уверенно, стали командой, которая практически никого не опасается. И уже с соперниками, которые нам по силам, стали играть в футбол, в который хотим.

После игры с "Крыльями Советов" стало жаль, что сейчас всё закончилась. К весне все будут работать, 2,5 месяца будут что‑то делать, кто‑то правильно, кто‑то нет. Всё равно эта работа скажется. Мы знаем, что мы будем намного сильней (после зимней паузы), но и другие тоже подтянутся.

Честно, я бы не стал уделять много внимания итогам первой части сезона. Как говорят: "У самурая нет цели, есть путь" — а у нас есть и цель, и путь. И мы находимся чуть дальше, чем на середине этого пути», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После первой части сезона «Балтика» с 35 очками идет пятой в таблице РПЛ после 18 матчей. В прошлом сезоне команда выступала в Первой лиге.