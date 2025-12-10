В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Спортинг» (3:1) победный гол забил полузащитник Леннарт Карл.

Леннарт Карл globallookpress.com

По данным статистического портала Opta, 17-летний немец стал самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось забивать три игры подряд. На момент игры со «Спортингом» Карлу исполнилось 17 лет и 290 дней.

До этого ему удалось поразить ворота «Арсенала» (1:3) и «ПСЖ» (2:1).

В 7-м туре «Бавария» дома сразится с бельгийским «Юнионом». После 6 матчей у немецкого клуба 15 очков и вторая строчка в таблице общего этапа ЛЧ.