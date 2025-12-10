10 декабря в Турине состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Ювентус» будет принимать «Пафос». Старт поединка в 23:00 мск.

«Ювентус» и «Пафос» имеют по 6 очков. Этого недостаточно, чтобы сегодня иметь спокойный настрой на игру. Обе команды находятся в зоне риска вылета из топ-24 в случае потери очков.

«Юве» испытывает определенные проблемы в этом сезоне, поэтому у «Пафоса» есть шанс сотворить сенсацию. Киприотский клуб уже доказал, что является неприятным соперником, который может доставить проблем, как это было в матчах с «Вильярреалом» (1:0) и «Монако» (2:2). Буду ли проблемы у туринцев?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры: 1.19 на победу «Ювентуса», 7.50 на ничью, 16.0 на победу «Пафоса».

Искусственный интеллект считает, что команды сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Пафос» смотрите на LiveCup.Run.

