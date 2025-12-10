10 декабря в Турине состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Ювентус» будет принимать «Пафос». Старт поединка в 23:00 мск.
«Ювентус» и «Пафос» имеют по 6 очков. Этого недостаточно, чтобы сегодня иметь спокойный настрой на игру. Обе команды находятся в зоне риска вылета из топ-24 в случае потери очков.
«Юве» испытывает определенные проблемы в этом сезоне, поэтому у «Пафоса» есть шанс сотворить сенсацию. Киприотский клуб уже доказал, что является неприятным соперником, который может доставить проблем, как это было в матчах с «Вильярреалом» (1:0) и «Монако» (2:2). Буду ли проблемы у туринцев?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры: 1.19 на победу «Ювентуса», 7.50 на ничью, 16.0 на победу «Пафоса».
- Искусственный интеллект считает, что команды сыграют нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Пафос» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.