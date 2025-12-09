10 декабря в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» и «Пафос». Начало игры — в 23:00 мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» с шестью баллами в активе занимает 22-ю позицию, что зоне плей-офф (9-24-е места) и лишь по дополнительным показателям опережает как соперника, так и 25-ю позицию, что вне зоны плей-офф.

Команда после 14-ти поединков итальянской Серии А имеет 23 очка и находится на седьмой строчке с отставанием в один пункт от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 14-го тура национального чемпионата туринский клуб на чужом поле потерпел поражение от «Наполи» (1:2).

Ранее коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Италии после того, как на предыдущей стадии турнира одержал уверенную победу над «Удинезе» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Бремер, Гатти, Милик, Пинсольо, Ругани и Влахович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Душан Влахович, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

«Пафос»

Турнирное положение: «Пафос» с шестью очками в активе занимает 24-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и уступает сопернику по разницей мячей, а также по этому же показателю опережает 25-ю строчку, что вне данной зоны.

Команда по итогам 13-ти туров кипрского первенства набрал 31 балл и находится на первой позиции с отрывом в два очка от ближайшего преследователя — «Омонии».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 13-го тура национального первенства клуб на своей арене одержал разгромную победу над «Хлоракой» (4:0).

Перед этим в поединке 12-го тура кипрского чемпионата коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах обыграл «Красаву» (3:2).

Не сыграют: травмированы или не сыграют по другим причинам — Бриту, Мимович, Удефальк, Педрао и Сема, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Пафос» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, они все же невелики, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ювентуса» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Ювентуса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Пафоса» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.18. Ничья — в 6.90, победа «Пафоса» — в 17.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.65.

Прогноз: в трех последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

И хотя в трех последних матчах хозяев было забито меньше голов, их явный перевес в классе над соперником обещает стать решающим фактором.

2.10 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ювентус» — «Пафос» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в в трех из четырех последних матчей «Ювентуса».

2.45 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Ювентус» — «Пафос» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45