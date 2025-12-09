Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов готовится к дебюту в нынешней Лиги чемпионов.

Матвей Сафонов globallookpress.com

По данным издания Le Parisien, российский голкипер должен выйти в стартовом составе на игру 6-го тура общего этапа ЛЧ против итальянской «Аталанты».

Первый номер парижан Люка Шевалье не восстановился после ушиба голеностопа и испытывает серьезные боли, поэтому вряд ли успеет восстановиться к началу игры.

6 декабря Сафонов сыграл свой первый матч в сезоне в рамках 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0). Матч с «Атлетиком» из Бильбао пройдет 10 декабря.