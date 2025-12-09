9 декабря в Астане «Кайрат» примет «Олимпиакос» в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Поединок стартует в 18:30 мск.

Команды в нынешнем розыгрыше турнира пока без побед. «Кайрат» за 5 туров набрал 1 очко, «Олимпиакос» разжился 2 баллами.

В прошлом туре «Олимпиакос» выдал неплохую игру против мадридского «Реала», несмотря на поражение. Пирейцы забили 3 мяча и по итогу уступили 3:4. Атака гостей вполне способна шокировать хозяев и «Кайрату» придется приложить немало усилий, чтобы его безвыигрышная серия не выросла до пяти матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

Букмекеры: 6.55 на победу «Кайрата», 4.50 на ничью, 1.51 на победу «Олимпиакоса».

Искусственный интеллект: «Олимпиакос» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Олимпиакос» смотрите на LiveCup.Run.

