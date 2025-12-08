Форвард «Сантоса» Неймар поделился своими эмоциями после того, как его клубу «Сантосу» удалось сохранить место в бразильской Серии А на следующий сезон.

«Признаюсь, последние несколько недель были очень трудными.  После матча с "Фламенго" на меня обрушилась волна критики.  Думаю, люди зашли слишком далеко.  У меня такое чувство, что когда дело касается меня, они всегда переходят все границы.  И в этот раз я впервые попросил о помощи.

Мое эмоциональное состояние опустилось до нуля, у меня больше не было сил, чтобы подняться.  Мой тренер, мои партнеры по команде и моя семья были невероятно важны, помогая мне восстановиться.

Теперь пора расслабиться, сезон окончен.  Сейчас я хочу взять как минимум неделю отдыха.  Поехать куда-нибудь, забыть о футболе, а потом уже подумаю.  Но, разумеется, мое сердце всегда будет принадлежать "Сантосу".  Я всегда буду ставить "Сантос" на первое место.  Но посмотрим, что будет лучше для всех», — цитирует 33-летнего бразильца OneFootball.