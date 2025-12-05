Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что команда готова бороться за победу на чемпионате мира-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

«Уверен ли я теперь в победе Англии больше, чем когда принимал предложение о работе? Да, потому что мы стали лучше. Мы должны приехать и попытаться совершить нечто особенное, но мы не можем этого гарантировать.

Все знают, что мы не можем пообещать, что выиграем, но болельщики хотят видеть команду, командный дух, команду, которая отдает все, борется за каждого и за которую они будут болеть — будь то на стадионе или у телевизора. Если игроки покажут это, то, думаю, все возможно. Мы будем достаточно смелы, чтобы мечтать об этом, мы будем достаточно смелы, чтобы попытаться», — цитирует немецкого специалиста ITV Sport.

52-летний немецкий специалист возглавил англичан 1 января 2025 года. Пока под его руководством сборная выиграла 8 матчей из 8, заняв первое место в своей группе в отборе на мундиаль.