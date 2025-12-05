Центральный полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался по поводу футбольных агентов.

Артем Карпукас
Артем Карпукас globallookpress.com

«У меня не так было много агентов.  Могу сказать лично только про меня, потому что я никого не спрошу, как обстоят дела между ними — агентом и каким-то футболистом.  Ну, вообще, это должно строиться на доверии, не должно быть какого-то давления, потому что футболист тут точно главный, потому что он должен решать и только он, никто за него.  Он и его семья.  А уже остальное это вторичный фактор.  А то, что футболисты когда-то куда-то уходят — это нормально.  Как бы это ни звучало, всё-таки для большинства, для некоторых футболистов это работа», — сказал Карпукас на встрече с фанатами московского клуба.

23-летний Карпукас — воспитанник железнодорожников.  В этом сезоне сыграл 20 матчей и сделал один голевой пас.  В составе сборной России на его счету 4 игры.