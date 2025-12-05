Центральный полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался по поводу футбольных агентов.

Артем Карпукас globallookpress.com

«У меня не так было много агентов. Могу сказать лично только про меня, потому что я никого не спрошу, как обстоят дела между ними — агентом и каким-то футболистом. Ну, вообще, это должно строиться на доверии, не должно быть какого-то давления, потому что футболист тут точно главный, потому что он должен решать и только он, никто за него. Он и его семья. А уже остальное это вторичный фактор. А то, что футболисты когда-то куда-то уходят — это нормально. Как бы это ни звучало, всё-таки для большинства, для некоторых футболистов это работа», — сказал Карпукас на встрече с фанатами московского клуба.

23-летний Карпукас — воспитанник железнодорожников. В этом сезоне сыграл 20 матчей и сделал один голевой пас. В составе сборной России на его счету 4 игры.