Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди поделился впечатлениями после победы над «Болоньей» (3:1) в матче 13-го тура Серии А, в котором он оформил дубль.

Джейми Варди globallookpress.com

«Главное — мы взяли три очка и продолжаем двигаться вперёд. Это ещё один шаг в верном направлении. Всё упирается в самоотдачу и стремление сделать команду лучше.

Мы едины во взглядах и идём вперёд вместе, чтобы закончить сезон на высоком уровне», — цитирует Варди BBC.

Эта победа позволила «Кремонезе» прервать трёхматчевую серию поражений. Сейчас команда занимает 11-е место в таблице Серии А, набрав 17 очков.