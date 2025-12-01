Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) показал оскорбительный жест в сторону резервного арбитра.

Андрей Талалаев globallookpress.com

В той игре «Балтика» победила благодаря голу Титкова на 60-й минуте, а хозяева остались в меньшинстве после удаления Манелова на 30-й. Григорьянц отметил, что внимание КДК привлечено не только к жесту Талалаева, но и к другим эпизодам встречи.

«Болельщики „Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи в матче со „Спартаком«. Также рассмотрим два удаления. Игрок „Балтики» Манелов был удалён за серьёзное нарушение правил. Главный тренер „Балтики« Талалаев — за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного арбитра матча. Талалаев и Манелов приглашены на заседание», — сказал Григорьянц «Чемпионату».