В матче 21-го тура российской Премьер-лиги новороссийский «Черноморец» на своем поле переиграл ярославский «Шинник» со счетом 2:1.

Вадим Евсеев — тренер «Черноморца» globallookpress.com

Уже к 29-й минуте хозяева вели со счетом 2:0 после точных ударов полузащитника Антона Антонова.

Гости смогли сократить отставание в счете до перерыва после гола Даниила Корнюшина на 41-й минуте, но зацепить хотя бы очко в Новороссийске не смогли.

После этого успеха команда Вадима Евсеева поднялась на 12-е место с 24 очками. «Шинник» (26) располагается строчкой выше.

Результат матча Черноморец Новороссийск 2:1 Шинник Ярославль 1:0 Арсен Адамов 17' 2:0 Арсен Адамов 29' 2:1 Даниил Корнюшин 41' Черноморец: Михаил Штепа, Заур Тарба, Илья Кирш, Заурбек Плиев, Арсен Адамов ( Kukharchuk I. 56' ), Олег Николаев, Илья Жигулёв ( Максим Сыщенко 57' ), Эльдияр Зарыпбеков, Илья Родионов ( Антон Крачковский 46' ), Саид Алиев ( Pomeshkin K. 82' ), Puzanov S. Шинник: Тимофей Митров, Даниил Корнюшин, Виталий Лысцов, Кирилл Маляров, Руслан Куль, Тимофей Шипунов ( Альбек Гонгапшев 59' ), Валерий Кичин, Денис Самойлов ( Даниэль Мишкич 81' ), Артем Малахов, Илья Стефанович, Bozov N.