В матче 21-го тура российской Премьер-лиги новороссийский «Черноморец» на своем поле переиграл ярославский «Шинник» со счетом 2:1.
Уже к 29-й минуте хозяева вели со счетом 2:0 после точных ударов полузащитника Антона Антонова.
Гости смогли сократить отставание в счете до перерыва после гола Даниила Корнюшина на 41-й минуте, но зацепить хотя бы очко в Новороссийске не смогли.
После этого успеха команда Вадима Евсеева поднялась на 12-е место с 24 очками. «Шинник» (26) располагается строчкой выше.
Результат матча
ЧерноморецНовороссийск2:1ШинникЯрославль
1:0 Арсен Адамов 17' 2:0 Арсен Адамов 29' 2:1 Даниил Корнюшин 41'
Черноморец: Михаил Штепа, Заур Тарба, Илья Кирш, Заурбек Плиев, Арсен Адамов (Kukharchuk I. 56'), Олег Николаев, Илья Жигулёв (Максим Сыщенко 57'), Эльдияр Зарыпбеков, Илья Родионов (Антон Крачковский 46'), Саид Алиев (Pomeshkin K. 82'), Puzanov S.
Шинник: Тимофей Митров, Даниил Корнюшин, Виталий Лысцов, Кирилл Маляров, Руслан Куль, Тимофей Шипунов (Альбек Гонгапшев 59'), Валерий Кичин, Денис Самойлов (Даниэль Мишкич 81'), Артем Малахов, Илья Стефанович, Bozov N.