прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.21

28 ноября в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» и «Шинник». Матч начнется в 15:00 по мск.

«Черноморец»

Турнирное положение: Команда из Новороссийска занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 балл. Разница мячей — 23:26.

Последние матчи: в последнем матче «Черноморец» поделил очки с тульским «Арсенал», завершив поединок со счетом 1:1.

Ранее команда обыграла «Волгу» из Ульяновска со счетом 2:1 и проиграла поединок «Енисею» с минимальным счетом 0:1

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в последних восьми матчах «Черноморец» одержал всего одну победу. Команда застряла внизу турнирной таблицы и испытывает проблемы в обороне: команда пропускает в семи из восьми последних поединков

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» в данный момент находится на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков. Разница мячей — 17:17.

Последние матчи: в последним поединке «Шинник» сыграл в сухую ничью против «Сокола» (0:0).

Ранее команда крупно обыграла «Чайку» со счетом 4:1 и проиграла волгоградскому «Ротору» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шинник» начинает сдавать в середине сезона. В последних девяти матчах команда одержала две победы при трех поражениях и четырех матчах вничью. Однако перед этим поединком коллектив выглядит предпочтительнее соперника.

Статистика для ставок

«Черноморец» одержал одну победу в последних восьми матчах

«Черноморец» выиграл последний матч

«Шинник» забил семь мячей в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.19. Ничья оценена в 3.00, победа оппонента — 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.43.

Прогноз: ожидаем, что в матче обе команды смогут отлиться. Это основная ставка.

2.21 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Черноморец» — «Шинник» позволит вывести на карту выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.21.

Прогноз: Победа «Шинника» кажется нам вполне вероятным исходом поединка. Сыграем на этом.

3.35 Победа «Шинника» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Черноморец» — «Шинник» позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Победа «Шинника» в матче за 3.35.