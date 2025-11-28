28 ноября в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» и «Шинник». Матч начнется в 15:00 по мск.
«Черноморец»
Турнирное положение: Команда из Новороссийска занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 балл. Разница мячей — 23:26.
Последние матчи: в последнем матче «Черноморец» поделил очки с тульским «Арсенал», завершив поединок со счетом 1:1.
Ранее команда обыграла «Волгу» из Ульяновска со счетом 2:1 и проиграла поединок «Енисею» с минимальным счетом 0:1
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в последних восьми матчах «Черноморец» одержал всего одну победу. Команда застряла внизу турнирной таблицы и испытывает проблемы в обороне: команда пропускает в семи из восьми последних поединков
«Шинник»
Турнирное положение: «Шинник» в данный момент находится на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков. Разница мячей — 17:17.
Последние матчи: в последним поединке «Шинник» сыграл в сухую ничью против «Сокола» (0:0).
Ранее команда крупно обыграла «Чайку» со счетом 4:1 и проиграла волгоградскому «Ротору» со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шинник» начинает сдавать в середине сезона. В последних девяти матчах команда одержала две победы при трех поражениях и четырех матчах вничью. Однако перед этим поединком коллектив выглядит предпочтительнее соперника.
Статистика для ставок
- «Черноморец» одержал одну победу в последних восьми матчах
- «Черноморец» выиграл последний матч
- «Шинник» забил семь мячей в последних пяти матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.19. Ничья оценена в 3.00, победа оппонента — 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.43.
Прогноз: ожидаем, что в матче обе команды смогут отлиться. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.21.
Прогноз: Победа «Шинника» кажется нам вполне вероятным исходом поединка. Сыграем на этом.
Ставка: Победа «Шинника» в матче за 3.35.