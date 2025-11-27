«Хамрун» с 3 баллами поднялся на 30-е место, «Линкольн» (4) — 26-й.

На гол Бернардо Лопеса (57') мальтийский клуб отметился тремя мячами от Муада Эль-Фаниса (65'), Семир Смйлагич (74') и Анте Чорича (90+2').

В еще одной встрече мальтийский «Хамрун» одержал волевую победу над гибралтарским «Линкольном» — 2:1.

«Университатя» с 7 баллами поднялся на 10-е место, «Майнц» (9) — третий.

Единственный гол на счету Ассада Аль-Хамлави на 67-й минуте с пенальти.

В параллельной встрече «Университатя» из Крайовы обыграла «Майнц» - 1:0.

«Слован» с 3 очками поднялся на 29-е место, «Райо» (7) — шестой.

На гол Франа Переса (24') чемпионы Словакии ответили точными ударами Гурама Кашии (49') и Аласаны Йираджанга (52')

