Завершились три встречи 4-го тура общего этапа Лиги конференций.
Братиславский «Слован» дома переиграл «Райо Вальекано» — 2:1.
На гол Франа Переса (24') чемпионы Словакии ответили точными ударами Гурама Кашии (49') и Аласаны Йираджанга (52')
«Слован» с 3 очками поднялся на 29-е место, «Райо» (7) — шестой.
В параллельной встрече «Университатя» из Крайовы обыграла «Майнц»- 1:0.
Единственный гол на счету Ассада Аль-Хамлави на 67-й минуте с пенальти.
«Университатя» с 7 баллами поднялся на 10-е место, «Майнц» (9) — третий.
В еще одной встрече мальтийский «Хамрун» одержал волевую победу над гибралтарским «Линкольном» — 2:1.
На гол Бернардо Лопеса (57') мальтийский клуб отметился тремя мячами от Муада Эль-Фаниса (65'), Семир Смйлагич (74') и Анте Чорича (90+2').
«Хамрун» с 3 баллами поднялся на 30-е место, «Линкольн» (4) — 26-й.