Вингер «Барселоны» Рафинья в преддверии матча с «Челси» в Лиге чемпионов дал комментарий по поводу своего восстановления от травмы двуглавой мышцы бедра.

В субботу, 22 ноября, бразилец отыграл 9 минут в матче Ла Лиги с «Атлетиком» (4:0). Ранее Рафинья не выходил на поле на протяжении двух месяцев.

«Мне было очень тяжело, были очень сложные моменты. Я из тех футболистов, кто всегда хочет выходить на поле и помогать команде как можно больше, но эти два месяца без игры были действительно трудными.

Сейчас я работаю, чтобы вернуться к своей стопроцентной форме. Это была мышечная травма, и после нее всегда непросто восстанавливаться: вроде чувствуешь себя отлично, думаешь, что уже на уровне, и в этот момент снова можешь получить травму — как это произошло со мной. Я пытаюсь вернуть лучшие физические кондиции, чтобы снова быть на 100% готовым и помогать команде.

У меня было два рецидива: первый — по моей вине, и второй я тоже беру на себя. Я беру ответственность за оба рецидива, потому что хотел вернуться на поле раньше времени. Это моя ошибка», — сказал Рафинья на пресс-конференции.

28-летний футболист попал в заявку «Барселоны» на выездной матч с «Челси» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.