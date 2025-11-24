Комментатор Геннадий Орлов не понимает, почему наставник «Зенита» Сергей Семак не дал форварду Максиму Глушенкову отыграть весь матч против «Пари НН» (2:0) в 16-м туре РПЛ.

«Есть решения тренерского штаба, которые вызывают вопросы у специалистов, болельщиков.  Например, зачем Семак сегодня заменил Глушенкова?  Ну дай ты ему отыграть полный матч.  В чем проблема?  Максим не просил замены.  Его надо оставлять на поле хотя бы потому, что он способен здорово подать угловой или пробить со штрафного.  Глушенков — лучший игрок матча, а его убирают с поля!  Он ведь и назад отрабатывает, очень полезен.  Зачем менять?  Чтобы вызвать негативную реакцию?  Не знаю.  В общем, несмотря на победу, вопросов хватает», — цитирует Орлова «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Глушенков сыграл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 7 ассистов.