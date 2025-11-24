Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарии перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги против «Эвертона».

«Нам нужно думать о том, чтобы не проигрывать шестой матч подряд. Но просто быть непобеждённым недостаточно. В последних двух играх я был очень расстроен. Поэтому для нас важна победа. Непобедимость — это еще не все. Мы не выиграли последние две игры. Сейчас мы более чем готовы к любому шторму, поэтому давайте привнесем это чувство в каждую игру», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После 11 матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место с 18 очками, тогда как «Эвертон» располагается на 13-й позиции с 15 очками.