Состоялась жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей к чемпионату мира 2026 года, в рамках которых будут определены два последних участника турнира.
Межконтинентальные стыковые матчи к чемпионату мира 2026 года распределены на два пути:
Путь 1:
Полуфинал: Новая Каледония — Ямайка.
Финал: Победитель полуфинала сыграет с ДР Конго.
Путь 2:
Полуфинал: Боливия — Суринам.
Финал: Победитель полуфинала встретится с Ираком.
Все шесть матчей будут проведены в марте 2026 года в Мексике, на нейтральной территории в городах Гвадалахара и Монтеррей, которые также принимают матчи чемпионата мира 2026 года.