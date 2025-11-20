Состоялась жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей к чемпионату мира 2026 года, в рамках которых будут определены два последних участника турнира.

Кубок чемпионата мира globallookpress.com

Межконтинентальные стыковые матчи к чемпионату мира 2026 года распределены на два пути:

Путь 1:

Полуфинал: Новая Каледония — Ямайка.

Финал: Победитель полуфинала сыграет с ДР Конго.

Путь 2:

Полуфинал: Боливия — Суринам.

Финал: Победитель полуфинала встретится с Ираком.

Все шесть матчей будут проведены в марте 2026 года в Мексике, на нейтральной территории в городах Гвадалахара и Монтеррей, которые также принимают матчи чемпионата мира 2026 года.