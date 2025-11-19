Тольяттинский «Акрон» рассказал, как проходит процесс восстановление травмированного Артема Дзюбы.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Артем Дзюба получил мышечное повреждение на игре в Саранске из-за особенностей покрытия. Сейчас форвард работает с командой. Ближе к матчу тренерский штаб решит, в какой степени сможет рассчитывать как на него, так и на любого другого игрока команды», — сказала «Чемпионату» пресс-служба «Акрона».

В этом сезоне 37-летний Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей в РПЛ, забил в них 4 мяча и сделал 3 ассиста. После 15 туров тольяттинцы идут восьмыми с 18 очками.