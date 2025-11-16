Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал игру с Грузией (4:0) и призывает своих футболистов серьезно настраиваться на заключительный матч отборочного турнира на ЧМ-2026 с Турцией.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Дело не в том, что Грузия была слаба, а в том, что ей противостоял грозный соперник. Из уважения к сопернику, а мы очень уважаем все команды, включая Турцию, мы должны не терять голову и сохранять настрой, пока это выход на ЧМ-2026 математически не будет гарантировано.

У меня отличный повод гордиться игроками. Мне повезло, что я тренирую игроков такого уровня, поистине историческую команду, и нам еще предстоит долгий путь.

Мы продолжаем стремиться к большему, к лучшим результатам. Замечательно, что есть возможность тренировать молодых игроков, которые не устают работать, чтобы стать лучше», — сказал тренер сборной Испании.

Для того, чтобы Турция (12) обошла в таблице Испанию (15) ей надо обыграть «Красную фурию» с разницей более, чем в 7 мячей. матч пройдет 18 ноября в 22:45 (мск).