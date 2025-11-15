Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался об удалении своего партнера по команде Криштиану Роналду в матче отбора ЧМ-2026 против Ирландии (0:2).

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Удаление — просто ещё одно футбольное событие. Момент, когда Криш отреагировал так, что ему пришлось дорого заплатить. Он не хотел этого делать. Но в итоге это произошло. Он знает, что совершил ошибку. Завтра он нам не поможет, но это не отменяет того факта, что ещё до удаления мы проигрывали. Конечно, удаление усложнило ситуацию, потому что нас осталось всего 10 человек и у нас не было игрока, который мог бы забить в любой момент», — цитирует Фернандеша Record.

Португалия после пяти туров занимает первое место в своей группе с 10 баллами в активе.