Главный тренер сборной Чили Николас Кордова высказался о предстоящей товарищеской встречи против команды России.

Сборная Чили по футболу globallookpress.com

«Мы хорошо изучили сборную России. Не хотелось бы никого выделять. Там 30 игроков с большой ротацией. Команда играет много товарищеских матчей, но для нас это будет важный день. И большой матч. Не хотелось бы концентрироваться на персоналиях.

С Перу Россия действовала агрессивно. Там разные игровые модели. Во втором тайме они подсели. По нашему составу пока не могу ничего сказать: есть травмированные», — приводит слова Кордовы «Чемпионат».

Россия и Чили сыграют между собой 15 ноября в Сочи.