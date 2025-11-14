Главный тренер сборной Чили Николас Кордова высказался о предстоящей товарищеской встречи против команды России.

Сборная Чили по футболу globallookpress.com

«Мы хорошо изучили сборную России.  Не хотелось бы никого выделять.  Там 30 игроков с большой ротацией.  Команда играет много товарищеских матчей, но для нас это будет важный день.  И большой матч.  Не хотелось бы концентрироваться на персоналиях.

С Перу Россия действовала агрессивно.  Там разные игровые модели.  Во втором тайме они подсели.  По нашему составу пока не могу ничего сказать: есть травмированные», — приводит слова Кордовы «Чемпионат».

Россия и Чили сыграют между собой 15 ноября в Сочи.