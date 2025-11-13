Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о восстановлении форварда.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Артем восстанавливается. Он приступил к работе раньше положенного срока, чтобы готовиться к следующей игре. Это говорит о его профессионализме. Он очень хочет подойти к матчу с "Сочи" в оптимальной форме и сыграть в этой встрече. Поэтому он пожертвовал своими выходными и поехал работать с тренерским штабом Акрона», — цитирует Гольдмана «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне на счету Дзюбы 15 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.