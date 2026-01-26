прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.05

27 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Факел» и «Кызылкум». Начало игры — в 12:00 мск.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы сражаются за выход в РПЛ. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Факел» на 7 пунктов опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Воронежцы переиграли «Радник» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Челябинск» (2:0). Да и поединок с «Уфой» принес воронежцам успех (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Факел» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Воронежцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда не пропускала в 4 матчах кряду.

Вообще, «Факел» вполне преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Воронежцы намерены продлить свой успешный сериал.

«Кызылкум»

Турнирное положение: «Горняки» провели неудачный сезон. Команда финишировала на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Кызылкум» всего на 9 очков опередил зону вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горняки» не смогли одолеть «Шуртан» (3:3).

До того команда потерпела поражение от ферганского «Нефтчи» (1:4). А вот чуть ранее она переиграла «Андижан» (2:1).

При этом «Кызылкум» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Горняки» нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Кызылкум» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда только начинала готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане, даже по узбекским меркам, она выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Горняки» способны найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Кызылкум» не побеждает 2 матча кряду

Воронежцы победили в 6 своих последних поединках

«Факел» не пропускает уже 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.69.

Прогноз: «Факел» способен еще прибавить в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы пролдлить свой успешный ход, да и «горняки» ныне не блещут стабильностью результатов.

2.05 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Факел» — «Кызылкум» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Факела» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.30 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Факел» — «Кызылкум» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30