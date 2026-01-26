27 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Факел» и «Кызылкум». Начало игры — в 12:00 мск.
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы сражаются за выход в РПЛ. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
При этом «Факел» на 7 пунктов опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Воронежцы переиграли «Радник» (1:0).
До того команда сумела одолеть «Челябинск» (2:0). Да и поединок с «Уфой» принес воронежцам успех (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Факел» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Воронежцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда не пропускала в 4 матчах кряду.
Вообще, «Факел» вполне преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Воронежцы намерены продлить свой успешный сериал.
«Кызылкум»
Турнирное положение: «Горняки» провели неудачный сезон. Команда финишировала на 9 строчке турнирной таблицы.
Причем «Кызылкум» всего на 9 очков опередил зону вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горняки» не смогли одолеть «Шуртан» (3:3).
До того команда потерпела поражение от ферганского «Нефтчи» (1:4). А вот чуть ранее она переиграла «Андижан» (2:1).
При этом «Кызылкум» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Горняки» нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
При этом «Кызылкум» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.
Команда только начинала готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане, даже по узбекским меркам, она выглядит довольно скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Горняки» способны найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Кызылкум» не побеждает 2 матча кряду
- Воронежцы победили в 6 своих последних поединках
- «Факел» не пропускает уже 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.69.
Прогноз: «Факел» способен еще прибавить в плане реализации, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева мотивированы пролдлить свой успешный ход, да и «горняки» ныне не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Факела» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30