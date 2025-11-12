Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о предстоящем матче против Перу.

Алексей Миранчук
Алексей Миранчук globallookpress.com

«Замечательно настроение, готовы к игре.  Надеюсь, что сегодня порадуем болельщиков.  Приятно видеть людей на стадионе в вечернее время в середине недели.  Всегда с теплотой и благодарностью отношусь к болельщикам.

Гальесе?  Хороший, опытный вратарь, хорошо читает игру.  Надеюсь, что сегодня его огорчим.  Что касается незабитого пенальти, то это же игра, двигаемся дальше.  Но приятно, что встречаюсь сегодня с тем игроком, с которым играю в одной лиге», — цитирует Миранчука «Матч ТВ».

Начало матча — в 20:00 мск.  С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.