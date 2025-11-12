Известный колумбийский полузащитник Хамес Родригес по окончании контракта покинет мексиканский «Леон», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Хамес Родригес globallookpress.com

Нынешнее соглашение 34-летнего футболиста истекает 31 декабря 2025 года.

Хамес хочет найти более солидный клуб, где он будет играть ведущую роль, чтобы сыграть на чемпионате мира 2026 года за Колумбию.

В настоящий момент сборная идет третьей в южноамериканской отборочной группе с 28 очками. Для Хамеса предстоящий мундиаль может стать третьим в карьере.

За «Леон» он сыграл 17 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. В составе сборной Колумбии на его счету 120 матчей и 30 голов.