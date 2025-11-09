Продажа футбольного клуба «Севилья» набирает обороты и, как ожидается, будет завершена к началу 2026 года.

Футбольный клуб «Севилья» globallookpress.com

По информации источника AS, сумма сделки может составить около 300 миллионов евро. Несколько иностранных инвестиционных фондов выразили заинтересованность в приобретении клуба, который долгое время сталкивается со внутренними конфликтами между основными акционерами. Для успешного завершения сделки необходимо достижение соглашения между ними.

Будущему покупателю предстоит справиться с крупным долгом клуба, который оценивается в диапазоне от 100 до более чем 200 миллионов евро. «Севилья» управляется семьями Гихарро, Каррион, Алес и Кастро, а нынешним президентом является Хосе Мария дель Нидо Карраско.