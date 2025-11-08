«Бавария» ведет переговоры с представителями Ибраимы Конате, контракт которого с «Ливерпулем» истекает следующим летом.

Ибраима Конате globallookpress.com

Француза рассматривают как потенциальную замену Дайо Упамекано, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.﻿ Отмечается, что агент Ибраимы Конате ведет переговоры с «Баварией», «Реалом» и «ПСЖ».﻿

Знание немецкой Бундеслиги и статус свободного агента с лета 2026 года делают Конате привлекательным кандидатом для «Баварии», стремящейся укрепить оборонительную линию после возможного ухода Упамекано.﻿