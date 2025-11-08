В матче 15-го тура РПЛ московское «Динамо» примет «Акрон». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 8 ноября. Начало в 14:00 мск.

В РПЛ «Динамо» не побеждает уже четыре тура. Последняя победа у команды была 26 сентября, когда она обыграла «Крылья Советов». Дома подопечные Валерия Карпина победили в одном из пяти последних выступлений. В прошлом туре хозяева разошлись нулевой с «Рубином», после чего одолели «Зенит» в первом матче четвертьфинала плей-офф Кубка России.

«Акрон» сыграет после победы над «Ростовом», которая принесла команде 15 очков и позволила продлить беспроигрышную серию до четырех поединков. Тольяттинцы всячески пытаются избежать попадания в зону стыков, от которой клуб отделяют 2 балла.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.95.

Букмекеры предлагают 1.36 на победу «Динамо», 5.30 на ничью и 7.90 на победу «Акрона».

Искусственный интеллект уверен, что матч завершится победой хозяев со счетом 2:0.

Трансляция матча

